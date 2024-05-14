Из роддома в морг: почему женщина умерла после родов в Петрозаводске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петрозаводске предприниматель стал вдовцом после того, как его супруга родила второго ребенка. Малышка появилась на свет здоровой, а вот мама несколько дней страдала от боли, пока не развился сепсис. NEWS.ru рассказывает о трагедии молодой семьи из Карелии.

Приехала рожать из Кургана

В разговоре с изданием «Daily Карелия» предприниматель Максим рассказал, что первые годы семейной жизни с супругой Кристиной они прожили в Курганской области. Строительный бизнес потребовал от мужчины переезда в Карелию.

Первый визит в региональную столицу Максим нанес единолично. Кроме решения рабочих вопросов, он посетил местный перинатальный центр и решил, что смело можно везти в Петрозаводск жену и старшую дочку.

Но когда Кристина приехала в город, местные акушеры не смогли ее принять оперативно. Назначили визит прямо на день родов — 26 апреля. Однако в роддоме женщина оказалась уже 22 апреля.

Болел живот

Женщина жаловалась на боли в животе. При этом анализы не указывали на какую-либо патологию.

«Никаких намеков на что-то плохое не было. Но медики изменили дату родов, поставив 5 мая. И отправили домой», — рассказывает молодой отец.

И все-таки роды состоялись в ночь на 23 апреля, а не 5 мая. Кристина отправила Максиму фото, на котором обнимает новорожденную девочку. При этом отметила, что после родов у нее все болит.

На следующий день женщина жаловалась на боль в ногах. Медики утверждали, что это нормально, поскольку ребенок родился большим.

«Кристина жаловалась, что ей очень тяжело вставать, поворачиваться, ходить. Даже малышку на руки сама брать не могла, ей приносили. Но мы надеялись, что она под присмотром высококвалифицированных специалистов. Слушали их. Кристину водили к травматологу и гинекологу, она сдавала анализы. Все было хорошо», — утверждает Максим.

Перестала отвечать

26 мая Кристину перевели в гинекологическое отделение Республиканской больницы имени Баранова. Перед тем как отправиться на сдачу анализов, молодая мать позвонила мужу. После Максим несколько раз в течение дня пытался дозвониться до супруги, но она не брала трубку. Вечером на звонок ответила врач и сказала, что Кристина в реанимации. Только утром на телефон мужчины поступил звонок из больницы.

«Увидел, что звонит гинекологическое отделение. Я подумал, что понадобилось что-то, нужно срочно какие-то пеленки, распашонки… Может, что-то нужно привезти... Некому уже было везти. <...> Я в морг ходил, смотрел. Я думал, что это не Кристина. Попросил показать тело. Я все верил, что это не она. Даже сейчас кажется, что она скоро появится», — делится Максим.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Абсцесс после родов

По словам мужчины, врач назвал диагноз «инъекционный абсцесс правой ягодицы». Он, со ссылкой на материалы в интернете, утверждает, что такие инфекции заносят чаще всего уколами.

«Я хочу разобраться. Если это не вина врачей, я не хочу, чтобы наказывали невиновных», — говорит мужчина.

После трагедии в перинатальном центре заявили, что организм был ослаблен хроническим очагом инфекции, но в течение всей беременности адекватного наблюдения и лечения женщина не получала. В Петрозаводске она не обращалась в женскую консультацию и только раз посетила частную клинику.

«Несмотря на все выполненные исследования и лечебные мероприятия в первые сутки после родов, у женщины 26 апреля анализы ухудшились, диагностирован сепсис, в связи с чем пациентка была срочно переведена <...> в Республиканскую больницу им. Баранова В.А. <...> К большому сожалению, несмотря на все старания и усилия врачей, больная скончалась. Новорожденный жив и выписан. Приносим соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой», — заявили в перинатальном центре.

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