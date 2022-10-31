Из районов Херсонщины на Кубань вывезли более 2,8 тысячи школьников

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На территорию Крыма и Краснодарского края из небезопасных районов Херсонской области, ставших таковыми на фоне обстрелов со стороны ВСУ, было вывезено более 4,6 тысячи школьников. Об этом в разговоре с журналистами рассказала заместитель министра образования региона Татьяна Кузьмич. По ее словам, на Кубань попали свыше 2,8 тысячи ребят, передает ТАСС.

В Евпаторию вывезено около 1,8 тысячи школьников, в Краснодарский край более 2,8 тысячи, — заметила Кузьмич.

Она добавила, что в Евпатории уже организован учебный процесс для вывезенных школьников. Его еще планируют организовать на Кубани.

Как стало известно ранее, с февраля на территорию России с Украины и из Донбасса прибыло 4,6 миллиона беженцев, о чем журналистам сообщили представители силовых структур. Единовременная материальная помощь оказывается в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности, как рассказали источники, уже выплачено более 10,5 миллиарда рублей.

Сейчас в пунктах назначения находятся 40,5 тысячи человек. Среди них более 12 тысяч детей.