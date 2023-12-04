Из порта Керчи впервые за 30 лет вышла в море научная экспедиция

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из порта Керчи в Республике Крым впервые за 30 лет в море вышло научно-исследовательское судно в рамках экспедиции по изучению морских млекопитающих, сообщили «МК в Крыму» в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. По информации НИИ, судно «Протей» займется исследованиями в северо-восточной части Черного моря возле побережья Крыма и Кавказа.

Как рассказал изданию заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала института Владимир Белоусов, научные экспедиции в Крыму не велись в течение 30 лет, так как у ученых не было собственного судна.

В пресс-службе добавили, что в ходе экспедиции исследователи займутся анализом поверхностных вод и наблюдением за морскими млекопитающими.

Ранее сильный шторм, обрушившийся на Крым и Краснодарский край 26 и 27 ноября, стал причиной гибели сотни редких пресноводных тропических животных четырех континентов в Федеральном исследовательском центре Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) в Севастополе. Морские волны, обрушившиеся на крышу здания, снесли вентиляционное оборудование, разрушили конструкцию и затопили зал. Также непогода повредила дельфинарий в центре города.