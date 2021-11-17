Из поликлиники в Нижнем Тагиле похищены сотни доз вакцины от коронавируса

Из поликлиники в Нижнем Тагиле неизвестный выкрал 320 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Злоумышленнику ночью удалось пробраться в кабинет, где стоял холодильник с препаратами, и незаметно пройти мимо сторожа, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. К расследованию происшествия были привлечены сотрудники территориального ОВД, криминалист и кинолог.

Инцидент произошёл в ночь на 16 ноября. Медучреждение охранял один сторож, а кабинет с вакцинами не был оборудован сигнализацией и камерами видеонаблюдения.

Сообщение о данном ЧП в дежурную часть отдела полиции № 19 Нижнего Тагила поступило 16 ноября в 10:05 (08:05 мск. — NEWS.ru) от заместителя главного врача городской больницы № 4 поликлиники № 2, расположенной по улице Металлургов. Медицинский препарат «Гам-Ковид-Вак» в количестве 320 доз пропал из служебного помещения, — рассказал пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Расследование взяло под свой контроль руководство регионального полицейского главка.

Учитывая, что цена одной дозы вакцины составляет, по словам главы Минздрава Михаила Мурашко, 900 рублей, то стоимость награбленного составляет почти 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что полиция проведёт проверку появившихся в СМИ сообщений об уничтожении вакцины «Спутник Лайт» медработниками курганской поликлиники № 2. Медики продавали QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Желающие их приобрести граждане записывались как на обычную вакцинацию, но персоналу было заранее известно об их намерении. В документах указывалось, что эти люди привиты «Спутником Лайт», тогда как сам препарат просто выливался в раковину.