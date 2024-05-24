Из петербуржца с диагнозом «гигантское образование» выкачали 9 литров мочи Врачи Елизаветинской больницы в Петербурге выкачали из пациента 9 литров мочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге выкачали из пациента почти девять литров мочи, пишет телеканал 78.ru. Отмечается, что изначально 70-летний мужчина поступил из другой клиники с диагнозом «гигантское образование в брюшной полости».

По данным канала, «образование» хорошо прощупывалось при пальпации живота. Однако после проведения экстренных исследований выяснилось, что это перерастянутый мочевой пузырь. Мужчине установили специальный катетер и выкачали всю жидкость. Ее оказалось почти девять литров. При этом в норме объем мочевого пузыря у мужчин достигает максимум 700 мл.

Мы проанализировали данные отечественных и зарубежных коллег. Самый большой объем мочевого пузыря был описан индийскими врачами, которые эвакуировали из мочевого пузыря пациента со спинальной травмой 11 литров мочи,— рассказали медики.

Отмечается, что мужчину пролечили от недуга, который привел к застою мочи и растяжению пузыря. Показатели его крови достигли нормы, и пациента выписали лечиться амбулаторно.

Ранее врачи Московского областного онкологического диспансера обнаружили у жительницы Подмосковья две опухоли, составлявшие треть веса женщины. Об этом СМИ рассказала заведующая отделением онкогинекологии № 4 Ирина Карьгина. По ее словам, пациентка поступила с жалобами на боль и выросший в объеме живот. Ей диагностировали рак яичников третьей стадии.