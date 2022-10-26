Из норильской шахты после возгорания эвакуировали почти 40 человек

Фото: Павел Львов/РИА Новости

В шахте «Ангидрит» на территории Норильска на глубине 70 метров произошло возгорание, сообщают представители экстренных служб. По имеющимся сведениям, из соображений безопасности были эвакуированы 36 человек. Представители компании «Норникель» уже подтвердили инцидент, передает ТАСС.

В 20:50 (16:50 мск) в шахте «Ангидрит» ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» произошло возгорание подстанции. Весь технологический персонал оперативно эвакуирован, — рассказали в «Норникеле».

Как говорит пресс-служба компании, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент на месте работают горноспасатели. На время работу рудника приостановили. В «Норникеле» уверяют, что инцидент не скажется на реализации производственной программы.

В шахте добывается ангидрит. Его используют в процессе приготовления закладочного материала подземных выработок.

Как стало известно в начале октября, произошел пожар в кузбасской шахте «Ерунаковская-8». Более 130 горняков были эвакуированы. Возгорание локализовано, данных о пострадавших нет. Предполагаемой причиной пожара стало возгорание химического реагента.