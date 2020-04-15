Из Москвы с 10 по 12 апреля уехали более 350 тыс. автомобилей

https://static.news.ru/photo/56489ca6-7f0d-11ea-9de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До того как в Московском регионе ввели спецпропуска на передвижение, столицу покинули 351 тыс. машин. Об этом сообщил столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Город 10–12 апреля покинули 351 тыс. автомобилей, — сказано в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который регламентирует поездки по столице и области. С 13 апреля для передвижения на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.

Оформление пропусков началось с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие на передвижение стало обязательным. При этом со среды цифровой пропуск необходим на любой вид транспорта. Речь идёт как об автомобиле, так и мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал негативным фактором очереди у входов в метрополитен в утренние часы из-за проверок цифровых пропусков.