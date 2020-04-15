Из Москвы с 10 по 12 апреля уехали более 350 тыс. автомобилей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который регламентирует поездки по столице и области. С 13 апреля для передвижения на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.
Оформление пропусков началось с 13 апреля, а с 15 апреля их наличие на передвижение стало обязательным. При этом со среды цифровой пропуск необходим на любой вид транспорта. Речь идёт как об автомобиле, так и мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.
Как писал NEWS.ru, ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал негативным фактором очереди у входов в метрополитен в утренние часы из-за проверок цифровых пропусков.