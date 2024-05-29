Из кемеровского автовокзала эвакуировали людей после анонимного сообщения В Кемерово эвакуировали людей из автовокзала после сообщения о минировании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемерово эвакуировали людей из автовокзала после сообщения о минировании здания, пишет «Сiбдепо» со ссылкой на свой источник. Уточняется, что из-за случившегося многие опоздали на рейсы.

Мой автобус в 16:10. И еще в 18:00, но уже на который не успеваю, — поделилась одна из очевидцев.

По данным издания, неизвестные прислали сообщение о том, что здание якобы заминировано. После этого была оперативно проведена экстренная эвакуация граждан и персонала автовокзала.

В здании уже провели проверку, и сейчас все работает в штатном режиме.

Ранее суд Петропавловска-Камчатского приговорил к условному сроку жительницу города за ложную информацию о минировании здания правительства края. Пенсионерка получила шесть лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Уточняется, что женщина 1952 года рождения сообщила о ложном минировании, находясь в состоянии «крайнего эмоционального возбуждения». Как утверждает сама пенсионерка, она страдает от ряда тяжелых хронических заболеваний.

До этого в городе Зеленограде Московской области эвакуировали торгово-развлекательный центр «Зеленопарк». Отмечается, что причиной стало анонимное сообщение о минировании.