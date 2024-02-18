Из горящей квартиры в Карачаево-Черкесии спасли восемь человек

Фото: Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

Спасатели вывели из загоревшейся квартиры в Карачаево-Черкессии восемь человек, пятеро из них дети, проинформировало МЧС России. К ликвидации возгорания были привлечены 17 специалистов и пять единиц техники. Работу усложнял едкий дым, который заполонил жилище и подъезд. Причины пожара пока неизвестны, они устанавливаются.

В городе Черкесске горела квартира на третьем этаже многоэтажки. Огонь охватил 45 квадратных метров, — говорится в сообщении службы.

В Кемерово пожарные полностью потушили возгорание на складе. Площадь распространения огня составила около 1500 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 122 специалиста и 41 единица техники, был задействован пожарный поезд. На складе находились легковоспламеняющиеся жидкости.

Накануне в Татарстане в городе Кукмор загорелся торговый центр на площади 300 квадратных метров. Шесть человек смогли эвакуироваться самостоятельно, о пострадавших не сообщалось.

Также вчера в Красноярске во время движения по маршруту загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Водителю не удалось потушить пламя в моторном отсеке, ему помогли его коллеги, пожарных вызвали на место происшествия очевидцы. Никто не пострадал.