Из горящей конюшни под Петербургом спасли 20 пони

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В детской конной академии города Всеволожска Ленинградской области вспыхнул пожар, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Из конюшни было спасено 20 пони. Огонь успел распространиться на площадь 1000 квадратных метров.

Во Всеволожске загорелась детская конная академия. Прибывшие огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 1000 кв. метров. Пострадавших нет. На месте работают 16 человек и 4 единицы техники МЧС России, — говорится в сообщении.

Спасти животных удалось благодаря срабатыванию автоматической пожарной сигнализации, уточнили в ведомстве. Около 80 человек, находившихся в здании во время происшествия, смогли эвакуироваться самостоятельно. Причины пожара выясняются.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в пункте утилизации мусора, находящемся в Московском районе Санкт-Петербурга. Огонь распространился на 600 квадратных метров. Пожар был локализован спустя менее чем час.

Приехавшие на место сотрудники специальных служб выяснили, что причиной возгорания стал картон. В тушении огня принимали участие 41 человек и 10 единиц специальной техники. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.