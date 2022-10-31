«Единая Россия» «с позором» исключит депутата, сбившего ребенка

Фото: Социальные сети

Из «Единой России» «с позором» исключат депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия, заявила глава регионального исполкома партии Юлия Швец. По ее словам, которые приводятся на сайте отделения партии, семье пострадавшего мальчика окажут всю необходимую помощь.

Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона. Что касается «Единой России», то она с позором исключит Мамонтова из партии и ее депутатского объединения в райсовете, — заявила Швец.

ДТП произошло в воскресенье, 30 октября. Ребенок был госпитализирован, возбуждено два административных дела по статьям 12.24 и 12.27 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». Кроме того, в районном отделении полиции зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей 125 УК РФ «Оставление в опасности», проводится уголовно-процессуальная проверка.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, он находится в реанимации центральной районной больницы. Глава Татарского муниципального района Юрий Вязов сообщил, что лично возьмет на контроль оказание помощи пострадавшему мальчику.

Ранее в Сети появилось видео самого ДТП. Сбив ребенка, мужчина вышел из машины и попытался поставить его на ноги, однако не смог этого сделать, сел в автомобиль и уехал.