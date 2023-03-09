Из дома нижневартовского стрелка эвакуировали жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из девятиэтажного дома в Нижневартовске, в одной из квартир которого забаррикадировался мужчина с ружьем, эвакуировали жильцов, рассказали NEWS.ru в администрации города. Их разместили в соседней школе. На место происшествия прибыл мэр Дмитрий Кощенко.

В администрации уточнили, что речь идет о доме № 50-Б по улице Северной. Там сейчас работают оперативные службы.

Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развернут на базе школе № 42 пункт временного размещения. Также к месту происшествия подогнали два теплых пассажирских автобуса, — сказали в мэрии.

В городском департаменте образования сообщили, что занятия для учащихся второй смены школы № 42 пройдут дистанционно.

В администрации опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что стрелок является сотрудником администрации города. Там уточнили, что он работал в подведомственном учреждении в отделе технического обслуживания и эксплуатации имущества.

Ранее сообщалось, что в полицию поступило сообщение от жительницы Нижневартовска, что ее муж закрылся в квартире с ребенком и угрожает самоубийством. На ответ на попытки сотрудников МЧС вскрыть дверь мужчина начал стрелять с балкона в воздух. Никто при этом не пострадал.

Стрелявший потребовал разговора с руководителем Сбербанка Германом Грефом и главой СКР Александром Бастрыкиным. По словам мужчины, он хочет выдать им компромат на администрацию города. Он также призвал повесить на городской площади нескольких нижневартовских чиновников за то, что те якобы убили его девушку.