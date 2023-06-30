В Башкирии пчелы ужалили двух несовершеннолетних братьев 465 раз

Фото: shutterstock

Рой пчел напал на двух несовершеннолетних братьев в районе села Ахмерово в Башкирии, врачи извлекли 465 пчелиных жал, сообщает Детская горбольница Стерлитмака во «ВКонтакте». Дети живы, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

26 июня 2023г. в Селе Ахмерово Ишимбайского района Республики Башкортостан два брата отправились на поляну в лесу без сопровождения родителей, где на них напал рой домашних пчел. <...> В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела, — говорится в сообщении.

По информации сотрудников медучреждения, напавшие пчелы были домашними, почему они находились в лесу, остается неизвестным. Пчелы жалили детей в кисти, голову, руки, стопы и уши.

Один из мальчиков смог вырваться из пчелиного окружения и бросился звать на помощь. Прибежавшие взрослые отбили у пчел второго мальчика и отправили обоих в больницу.

Ранее в Южно-Сахалинске обезьяна набросилась на годовалую девочку и вцепилась ей в лицо, ребенка доставили в больницу с травмами. По словам ее бабушки, мартышка напала на внучку во время прогулки. Когда девочка лежала в коляске, рядом проходил мужчина с обезьяной на руках, она внезапно накинулась на малышку. После этого хозяин животного крикнул, что обезьяна не больна, и убежал. Местное управление МВД организовало проверку.