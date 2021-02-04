Из челябинской больницы массово увольняются медики

https://static.news.ru/photo/08cdc48e-66f1-11eb-b51d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из районной больницы Верхнеуральска в Челябинской области готовы уйти 18 медиков. Ранее оттуда уволились три хирурга.

Ранее три хирурга решили уволиться из-за конфликта с руководителем больницы, приехавшим из Магнитогорска. По их словам, в больнице начались проблемы с графиком работы, зарплатами, а главврач стал грубить. Сейчас вместо них работают временные врачи из других городов. Ещё 18 врачей заявили о готовности уйти из больницы.

Одному из нас заявление подписали ещё вчера. Двоих Ванин (замминистра здравоохранения области. — NEWS.ru) сегодня попросил доработать две недели и подумать о компромиссе с главврачом. После этого он пообщался с другими медиками и поехал в Челябинск с докладом, — цитирует URA.RU слова одного из медиков.

Он добавил, что подготовлено письмо руководству области, под которым собираются подписи. Глава района Сергей Айбулатов считает, что конфликта нет, а замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин отказался комментировать ситуацию.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Ростовской области была вынуждена вмешаться в конфликт двух врачей Центральной больницы Песчанокопского района и руководства клиники. Медики пытались добиться положенных им выплат за особые условия при работе с пациентами, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

Специалисты не получили деньги за май. Надзорным органом была назначена проверка, в ходе которой нарушение со стороны главного врача больницы было подтверждено. Главврача привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства и обязали устранить нарушения.