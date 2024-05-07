Из челябинского гипермаркета срочно эвакуировали людей В Челябинске эвакуировали 100 человек из-за пожара в гипермаркете

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинске утром 7 мая сотрудники и посетители одного из гипермаркетов, расположенного на улице Блюхера, были вынуждены эвакуироваться из помещения по причине пожара, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области. Как уточнили в ведомстве, здание покинули 70 работников и еще 30 посетителей гипермаркета.

Возгорание товара ликвидировано до прибытия пожарной охраны. Эвакуировались 100 человек, из них 70 — сотрудники магазина, — говорится в сообщении.

Причиной эвакуации стал вспыхнувший поддон с пищевой солью. Пламя распространилось всего на один квадратный метр, при этом сработала пожарная сигнализация. Огонь удалось потушить еще до прибытия пожарных бригад.

Ранее произошел пожар в ТЦ «Хорошо» на севере Москвы. В торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади три квадратных метра.

В апреле в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге произошел пожар, из-за чего из здания эвакуировали 2000 человек, в числе которых 107 детей. К ликвидации последствий возгорания были привлечены 13 единиц спецтехники и 43 человека личного состава. Причиной возникновения пламени стало возгорание жировых отложений в вентиляционной камере.