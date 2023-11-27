Первый поезд пустили из Адлера в Москву после ремонта размытых путей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый поезд из Адлера в Москву отправился в понедельник, 27 ноября, после ремонта железнодорожного полотна на перегоне Лазаревское — Разъезд Водопадный, пишет издание «Кубанские новости». Состав всю ночь простоял в Лазаревском из-за размыва путей в результате обрушившегося шторма.

Рабочим пришлось восполнять частично обрушившийся грунт. На кадрах видно, как специалисты заканчивают последние приготовления для движения поезда.

Всего из-за ЧП было задержано более 50 поездов. Пассажиров обеспечили едой и водой. В вагонах поддерживали комфортную температуру. В первой половине понедельника, 27 ноября, стало известно, что пассажиров двух задержанных из-за последствий непогоды поездов из Симферополя и Севастополя доставят из Туапсе в аэропорт Сочи и на железнодорожный вокзал в Адлере автобусами. Отмечалось, задерживаются два поезда, остальные следуют в Крым по расписанию.

В Крыму и Краснодарском крае 26 и 27 ноября прошел мощный шторм. Под Судаком погиб человек, еще один пропал без вести. Также во время непогоды в Симферополе и Евпатории минимум шесть человек пострадали. В аквариуме-музее в Севастополе погибли 500 редких рыб. В некоторых регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Все экстренные службы приведены в полную готовность.