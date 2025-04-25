Ивановскую область атаковали беспилотники Оперштаб Ивановской области сообщил о падении обломков дрона ВСУ в Шуе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шуе упали обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба правительство Ивановской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Предварительно, пострадавших зафиксировано не было. В населенном пункте все еще сохраняется режим опасности дронов. Сведений о разрушениях на земле не поступало.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет, — говорится в публикации.

Ранее появилось видео с моментом уничтожения украинского ударного дрона «Лютый» в городе Шуе на территории Ивановской области. Атаку удалось пресечь силами российской противовоздушной обороны. Стало известно, что БПЛА противника нес в себе боевую часть со взрывчаткой. По данным источника, вес заряда составлял порядка 50 килограммов.

По данным Минобороны РФ, утром 16 апреля над территорией Ивановской области были сбиты семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Киев попытался атаковать российский регион в период с 08:00 до 09:40.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что один из украинских беспилотников типа «Лютый», атаковавших город, был начинен осколочно-фугасным снарядом со взрывчаткой массой около 60 кг. На видео беспилотник устремляется к земле, а затем происходит взрыв. Конкретное место падения БПЛА не уточняется.