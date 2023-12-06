Ивановские десантники сбили три разведывательных беспилотника ВСУ МО РФ: средства ПВО ивановских десантников уничтожили три БПЛА ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников уничтожили три разведывательных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Министерстве обороны России. Там уточнили, что при осуществлении задачи бойцы применили переносные ракетные комплексы «Верба» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».

После обнаружения воздушных целей десантники тремя пусками ракет с временных и основных стартовых позиций из ПЗРК «Верба» и ЗРК «Стрела-10», уничтожили три разведывательных беспилотника ВСУ, среди которых Fly Eye, «Лелека-100» и «Фурия», — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали, что ПВО ВДВ регулярно прикрывают части и подразделения российских Вооруженных сил от нападения с воздуха и разведки противника. Так, ивановские десантники на Артемовском направлении оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения. Эти пункты позволяют своевременно обнаруживать и ликвидировать вражеские беспилотники. По данным Минобороны, за последнюю неделю один из расчетов ПВО ивановских десантников сбил порядка 10 разведывательных БПЛА украинских войск.

Ранее военное ведомство рассказало об успешной атаке российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным МО, ВС РФ атаковали ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ходе операции были ликвидированы все цели, включая нескольких военнослужащих украинской армии.

Кроме того, появилось видео, как оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ на Купянском направлении: беспилотник с боеприпасом влетел точно в люк наводчика. На кадрах видно, как БПЛА приближается к боевой машине и в момент взрыва начинаются помехи.