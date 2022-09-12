Итоги выборов подведут через год Настоящие проблемы для избранных губернаторов еще впереди

Фото: Яков Андреев/РИА Новости

Сотрудники избирательного участка достают из урны бюллетени после завершения голосования

Как и ожидалось, кандидаты в главы регионов, поддержанные Кремлем, одержали прогнозируемые уверенные победы. На их результатах не сказались ни конфликты в среде местных элит, ни тревожные ожидания грядущей зимы. Консолидация общества в поддержку политической линии президента и СВО как необходимости сыграли свою решающую роль, в чем-то напомнив «эффект Крыма» восьмилетней давности.

Иными словами, блестяще подтвердилась правота тех политических кругов, которые были против перенесения избирательной кампании по причине СВО. И в результате ЕДГ прошел в оптимальные сроки. Когда страна сплотилась в патриотическом подъеме и не испытала еще возможных в будущем экономических трудностей.

Конечно, наш ЕДГ, растянутый на три дня, не обошелся без традиционных ляпов. Даже самые упертые ура-патриоты критиковали Сергея Собянина, не отменившего затратный День города да еще устроившего радостный праздничный салют, вызвавший восторг в украинских пабликах, авторы которых злословили: мол, москали приветствуют наши военные успехи. Ироничные комментарии вызвало и заявление хабаровского начальника, элдэпээровца Михаила Дегтярева, который всем сердцем рвался на фронт, но ему помешала, дескать, губернаторская «бронь». Губернатору напомнили, что доброй воле ничего не может помешать, даже должность и пост, да и никакой мобилизации в стране объявлено не было, а потому и о «брони» говорить смешно.

Правда, неудачный выход в информационную повестку Дегтярева лишний раз привлек внимание к факту постепенной утраты осиротевшей ЛДПР продуманной инициативы и своих традиционных сильных позиций именно на Дальнем Востоке и за Уралом. Уход исторического лидера партии не позволяет даже использовать эффект его ставших популярными пророчеств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев

Впрочем, все понимают, что избранным или переизбранным губернаторам еще только предстоит сдать главные экзамены. Пока только губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сумел и порядок на постоянно обстреливаемой территории сохранить, и экстренные меры по обустройству новой волны беженцев из городов Харьковской области принять, не забывая при этом и об общих хозяйственных задачах, актуальность которых только возросла.

Большинство же губернаторов, включая и вновь избранных, пока дыхания военных действий и санкций полностью не почувствовали. Тем не менее им придется строить свою политику в условиях снижения финансовых трансферов из Центра, возможного роста безработицы, инфляции, которая способна скакнуть поздней осенью, когда окончится дефляционный эффект нового урожая. Не говоря уже о таких «мелочах», как отсутствие технологической поддержки западного промышленного оборудования или даже выход из строя лифтов, поставленных фирмой Siemens.

Впрочем, влиять на обстановку могут и прежде незнаемые факторы. В частности, усиление мобилизации добровольцев для продолжения СВО за достойное вознаграждение. А этот процесс может способствовать снижению социальной напряженности в наиболее бедных регионах.

К тому же, как и в разгар пандемии COVID-19, властям на местах придется «крутиться», брать инициативу на себя, рисковать. А ведь и новая волна импортного гриппа опять, видимо, не за горами. А любые профилактические меры, как показала практика двух предыдущих лет, отнюдь не улучшают взаимопонимания между властью и населением.

Так что избранным губернаторам придется учитывать куда больше вводных, влияющих на социально-экономический климат в их регионах. Но на то и естественный политический отбор на будущее.