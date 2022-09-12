Как и ожидалось, кандидаты в главы регионов, поддержанные Кремлем, одержали прогнозируемые уверенные победы. На их результатах не сказались ни конфликты в среде местных элит, ни тревожные ожидания грядущей зимы. Консолидация общества в поддержку политической линии президента и СВО как необходимости сыграли свою решающую роль, в чем-то напомнив «эффект Крыма» восьмилетней давности.
Иными словами, блестяще подтвердилась правота тех политических кругов, которые были против перенесения избирательной кампании по причине СВО. И в результате ЕДГ прошел в оптимальные сроки. Когда страна сплотилась в патриотическом подъеме и не испытала еще возможных в будущем экономических трудностей.
Конечно, наш ЕДГ, растянутый на три дня, не обошелся без традиционных ляпов. Даже самые упертые ура-патриоты критиковали Сергея Собянина, не отменившего затратный День города да еще устроившего радостный праздничный салют, вызвавший восторг в украинских пабликах, авторы которых злословили: мол, москали приветствуют наши военные успехи. Ироничные комментарии вызвало и заявление хабаровского начальника, элдэпээровца Михаила Дегтярева, который всем сердцем рвался на фронт, но ему помешала, дескать, губернаторская «бронь». Губернатору напомнили, что доброй воле ничего не может помешать, даже должность и пост, да и никакой мобилизации в стране объявлено не было, а потому и о «брони» говорить смешно.
Правда, неудачный выход в информационную повестку Дегтярева лишний раз привлек внимание к факту постепенной утраты осиротевшей ЛДПР продуманной инициативы и своих традиционных сильных позиций именно на Дальнем Востоке и за Уралом. Уход исторического лидера партии не позволяет даже использовать эффект его ставших популярными пророчеств.
Впрочем, все понимают, что избранным или переизбранным губернаторам еще только предстоит сдать главные экзамены. Пока только губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сумел и порядок на постоянно обстреливаемой территории сохранить, и экстренные меры по обустройству новой волны беженцев из городов Харьковской области принять, не забывая при этом и об общих хозяйственных задачах, актуальность которых только возросла.
Большинство же губернаторов, включая и вновь избранных, пока дыхания военных действий и санкций полностью не почувствовали. Тем не менее им придется строить свою политику в условиях снижения финансовых трансферов из Центра, возможного роста безработицы, инфляции, которая способна скакнуть поздней осенью, когда окончится дефляционный эффект нового урожая. Не говоря уже о таких «мелочах», как отсутствие технологической поддержки западного промышленного оборудования или даже выход из строя лифтов, поставленных фирмой Siemens.
Впрочем, влиять на обстановку могут и прежде незнаемые факторы. В частности, усиление мобилизации добровольцев для продолжения СВО за достойное вознаграждение. А этот процесс может способствовать снижению социальной напряженности в наиболее бедных регионах.
К тому же, как и в разгар пандемии COVID-19, властям на местах придется «крутиться», брать инициативу на себя, рисковать. А ведь и новая волна импортного гриппа опять, видимо, не за горами. А любые профилактические меры, как показала практика двух предыдущих лет, отнюдь не улучшают взаимопонимания между властью и населением.
Так что избранным губернаторам придется учитывать куда больше вводных, влияющих на социально-экономический климат в их регионах. Но на то и естественный политический отбор на будущее.