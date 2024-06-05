«Итог их молчания»: соседка раскрыла подробности избиения ребенка в Адыгее Источник NEWS.ru: соседи избитой до смерти девочки в Адыгее молчали о проблеме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большая часть соседей погибшей из-за избиений и истязательств трехлетней девочки в Адыгее замалчивала проблемы в семье, рассказала NEWS.ru местная жительница. Собеседница издания отметила, что жила через стенку и часто слышала детский плач. Женщина обращалась к участковому, но, когда тот приходил с проверкой, остальные соседи отказывались рассказывать о проблемах.

Регулярно был слышен плач. Постоянные ссоры, драки между мужем и женой. Все всё слышали, но молчали. Я лично не один раз звонила участковому и просила прийти с проверкой. Добилась выезда. Участковый опрашивал соседей. Все в один голос твердили, что ничего не знают и не слышат, — поделилась женщина.

При этом она уточнила, что, когда участкового не было, местные переговаривались между собой на данную тему. Соседка подчеркнула, что жаловалась на постоянные крики не только другим жильцам, но и знакомым, и родственникам.

Я жаловалась на постоянные крики всем соседям, знакомым, родственникам. Без участкового между собой соседи переговаривались на данную тему. Вот и итог их молчания, — заключила собеседница издания.

Ранее стало известно, что в городе Адыгейске отец забил до смерти трехлетнюю дочь. Все тело девочки было синим от систематических побоев. Для убийства мужчина использовал ложку для обуви и шнур от телевизора. Возбуждено уголовное дело.