Итальянский художник создаст уникальный мурал в Подмосковье

Фото: Cesare Abbate/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мурал на фасаде Технического института имени Аугусто Риги

Итальянский художник Йорит Агоч примет участие в фестивале «Культурный код» в Подмосковной Балашихе и создаст уникальный мурал. На родине он выступал против отмены российской культуры и в знак протеста изобразил на фасаде Технического института имени Аугусто Риги Федора Достоевского, творчество которого запретили изучать в Университете Милана. На фасаде 15-этажного дома в Балашихе он изобразит Караваджо в знак культурного обмена, пишет «Подмосковье сегодня».

Я решил, что будет неправильно писать человека русского искусства в Италии, а затем ехать в Россию и снова создавать портрет представителя российской культуры. В этом не было бы баланса. Задумка в том, чтобы создавать мосты дружбы между двумя странами, — пояснил художник.

Фестиваль уличного искусства «Культурный код» в Балашихе будет проходить до середины сентября. В рамках мероприятия художники из десяти стран создадут муралы на фасадах тридцати домов.

Ранее жителей Балашихи оскорбило «мультяшное» изображение богини со знаменитой картины Боттичелли «Рождение Венеры». Граффити должно было украсить один из домов микрорайона Железнодорожный, однако эскиз раскритиковали в группе во «ВКонтакте».

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