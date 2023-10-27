Истязавшего женщину гвоздями и огнем екатеринбуржца арестовали Истязавшего женщину гвоздями и огнем екатеринбуржца арестовали до 24 декабря

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге суд арестовал до 24 декабря мужчину, который пытал сожительницу гвоздями и огнем, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что арестованный обвиняется в покушении на убийство с особой жестокостью.

Сегодня суд, рассмотрев представленные следствием материалы, удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении 32-летнего, ранее судимого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство с особой жестокостью»), — заявили в СК.

Мужчина 25 октября избил свою девушку, пригвоздил ее ноги к доске и поджег, после того как она решила переночевать у мамы. После издевательств мужчина заставил отвезти его в соседний город за 83 километра от областной столицы. Женщине удалось спастись, устроив по дороге ДТП.

По другой версии, мотивом жестокой разборки в Екатеринбурге между возлюбленными стал обман женщины. По словам источника, близкого к семье, пострадавшая заявила сожителю, что повезет маму в больницу, но вместо этого сутки распивала алкогольные напитки. Установлено, что арестованный ранее уже неоднократно был судим, в том числе за кражи, побои и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.