Истринскому водителю мусоровоза назначили меру пресечения Водителю мусоровоза в Истре назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий

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Водителю мусоровоза, сбившему двух девочек в Истре, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает в Telegram прокуратура Московской области. Ему нельзя управлять автомобилем и иными транспортными средствами. Из зала судебных заседаний он вышел уже без наручников.

Истринский городской суд избрал в отношении водителя, обвиняемого в совершении ДТП в Истринском городском округе, в результате которого погиб ребенок, меру пресечения в виде запрета определенных действий до 31.10.2022, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT сообщает, что друзья подсудимого намерены создать петицию в его поддержку. Они утверждают, что он не виновен и сам тяжело переживает трагедию.



Председатель СК России Александр Бастрыкин лично взял на контроль ход расследования.

ДТП, произошло в Истре 1 сентября около 08:40 мск на улице Ленина. Водитель мусоровоза при выезде с прилегающей территории наехал на двух несовершеннолетних. Одна из них скончалась на месте. Другую госпитализировали с телесными повреждениями.

Пострадавшую перевезли с помощью санитарной авиации в столичный областной центр охраны материнства и детства. Врачи провели необходимое лечение, а после выписали девочку выписали домой.