Су-27 перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС Минобороны РФ: два Су-27 перехватили над Черным морем самолеты британских ВВС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-27 ВКС России

Два Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании, приблизившихся к российской границе, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ. Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее истребители Военно-воздушных сил Тайваня подняли в воздух на перехват десяти военных самолетов Китая, замеченных при пересечении срединной линии Тайваньского пролива. Министерство обороны Тайваня также заявило, что одновременно с пролетом авиации боевое патрулирование проводили четыре китайских корабля.

Представитель армии острова не уточнил, куда направлялись китайские самолеты, но отметил, что 10 из них пересекли линию пролива, разделяющую обе стороны. Тайвань в ответ поднял в воздух свои истребители, а также развернул корабли и ракетные комплексы наземного базирования для наблюдения за небом, заявили в ведомстве.