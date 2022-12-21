Истощенного туриста нашли в горах Сочи и заставили платить штраф

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Истощенного россиянина, которого нашли в горах Сочи через четыре дня после пропажи, заставили платить штраф за проход в особо охраняемую зону без разрешения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сочинского национального парка. Мужчине грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей.

На первый взгляд, это чудесное спасение, но на самом деле — административное нарушение по статье 8.39 «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях», — сообщили в пресс-службе.

По словам представительницы национального парка, 40-летний мужчина обязался больше не повторять такого поступка. Также она отметила, что турист не сообщал о своем маршруте в МЧС, что является нарушением.

Турист заблудился во время похода с другом 11 декабря. Они решили пройти часть пути разными маршрутами и встретиться через два дня. Один из них, отправившись в район горы Семеновский Шпиль через хребет Алек, на связь в оговоренное время не вышел. Как позже стало известно, он пытался найти дорогу с помощью карты в интернете и проигнорировал объявления о запретной зоне.

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