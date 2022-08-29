Истощенного пенсионера с собакой нашли в глухом болоте спустя пять суток

Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Спустя пять суток волонтеры нашли истощенного 70-летнего пенсионера с собакой в глухом болоте в Новосибирской области. Он отправился на рыбалку 23 августа на внедорожнике, а после перестал выходить на связь. Как сообщает «КП-Новосибирск», вызволить мужчину помог местный житель, который обнаружил автомобиль из ориентировки в лесу в Болотнинском районе.

Конечно, был очень тяжелый поиск, когда у тебя человек на связи, а ты не знаешь, в какую сторону идти, в какую сторону бежать. Человек, находясь в лесу, потерял очки, он не мог звонить никуда, он даже не смог позвонить в 112, — сообщила руководитель поисково-спасательного отряда Алеся Яблонских.

Оказалось, что автомобиль пожилого мужчины застрял в болоте, а внутри него он запер собаку с кормом, чтобы она не убежала. Он сам пытался выбраться из глухого леса, но не смог найти дорогу. После того, как поисковики нашли пенсионера с помощью местного жителя, его отправили в больницу. С собакой работали кинологи полиции, а после ее передали родным.

В начале августа на Кубани волонтеры нашли 82-летнего пенсионера Виктора Ещенкова, который пробыл в лесу шесть дней. Все это время изнуренный мужчина скитался по лесу один, без еды и воды. Как сообщили его родственники, он прошел курс восстановительных капельниц, угрозы жизни нет.