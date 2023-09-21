Истощенного мужчину обнаружили в подвале дома в Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области в Усть-Катаве в подвале жилого дома обнаружили едва живого мужчину, сообщает Telegram-канал «Челябинск № 1». Он сильно ослаб и не мог самостоятельно передвигаться, поскольку был крайне истощен.

Мужчину обнаружили во время проверки готовности коммуникаций к началу отопительного сезона. Со спасателями пострадавший общался слабым шепотом. Мужчину эвакуировали из подземного помещения на улицу и передали бригаде врачей скорой медицинской помощи.

До этого, как рассказали очевидцы, пострадавшего несколько раз видели на улице, но около недели назад он пропал. В подвал мужчина забрался, чтобы согреться во время ночных заморозков.

До этого в Краснодарском крае камнями забили до смерти двоих мужчин. Инцидент произошел 5 августа в селе Дедеркой Туапсинского района. Мужчины погибли в драке с четырьмя местными жителями. Один из убитых служил в ЧВК «Вагнер». Причастные к преступлению, возраст которых составляет от 19 до 36 лет, задержаны. Следствие настаивает на заключении их под стражу.