«Историю не учил»: в Крыму указали на ошибку Зеленского Постпред Крыма Мурадов: Зеленский потеряет шанс сохранить государственность

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Президент Украины Владимир Зеленский упускает шанс начать разговор с Россией о сохранении государственности своей страны, заявил РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства, профессор МГИМО Георгий Мурадов. По его словам, в этому ему поможет Вашингтон, который является выгодоприобретателем от войны.

Российский президент проявил великодушие и открыл для Киева некое окно возможностей начать разговор с Москвой о сохранении украинской государственности. Но Зеленский историю не учил и, видимо, этот шанс упустит, — сказал Мурадов.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько предположил, что США могут заставить Владимира Зеленского самостоятельного уйти в отставку. По мнению эксперта, сценариев смены власти на Украине может быть много. В том числе, отметил он, Вашингтон может заявить, что сомневается в легитимности Зеленского.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов тем временем уверен, что политическая карьера Зеленского завершится трибуналом. Он является военным преступником и это уже начали понимать сами украинцы, добавил он.