СМИ сообщили об обысках у главы петербургского ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. С чем связаны обыски, он не уточнил, официальной информации на этот счет также пока нет.

Обыски [идут] в кабинете и дома [у подозреваемого], — сообщил источник.

12 апреля стало известно, что сотрудники Управления собственной безопасности МВД провели обыски у сотрудников управления ГИБДД Ростовской области. Оперативные мероприятия затронули десятки полицейских, в том числе высокопоставленных. Часть из них, по неподтверждённой информации, уже арестовали как фигурантов дела. Изначально в местных СМИ и Telegram-каналах говорилось о создании преступного сообщества, но по официальной версии задержанным инкриминируют получение крупных взяток.