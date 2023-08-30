Источник сообщил о горящем складе ГСМ во Пскове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загорелось хранилище топлива, которое находится в районе аэропорта Пскова, сообщает источник NEWS.ru. По его данным, пожар возник после прилета БПЛА. Минобороны России ситуацию не комментировало.

По предварительным данным, беспилотники ударили по складу топлива, после чего произошел взрыв и пожар. Соответствующие кадры появились в соцсетях. Официальной информации не поступало.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что в районе аэропорта в Пскове произошло не менее 13 взрывов. Как написал канал, они могли произойти после возможной атаки беспилотного летательного аппарата. Однако, что на самом деле произошло около аэропорта, пока неизвестно. Жители города ранее рассказали о звуках взрыва.

Одна из них в комментарии NEWS.ru отметила, что сейчас во Пскове «как день города» — «все приехали посмотреть». По ее словам, звук взрыва был очень сильный, его было слышно во всем городе. «Мы-то чуть с кровати не свалились», обрисовала она ситуацию. И сейчас что-то горит, добавила женщина.

Ранее сообщалось, что жители Пскова сообщили о взрыве, который произошел в районе аэропорта. Они публикуют в соцсетях кадры, на которых около аэропорта виднеется зарево пожара. Что именно произошло пока неизвестно.