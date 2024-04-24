Источник раскрыл детали нападения на педагога в Академии художеств Напавший на коллегу преподаватель питерской академии оскорблял студентов

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Преподаватель, ставший участником потасовки с коллегой в Академии художеств имени Ильи Репина в Санкт-Петербурге, не стеснялся в выражениях в отношении студентов и мог их унизить публично, рассказал источник NEWS.ru. Он также отметил, сам конфликт произошел в деканате, поэтому остальные его не видели.

Как я поняла, конфликт был в деканате. Студенты его не видели. Но Роман Сергеевич, который напал, и со студентами обходился не лучшим образом. Он мог оскорбить или унизить при всем, его студенты не особо любили, — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что между двумя педагогами образовательного учреждения произошел конфликт, переросший в рукоприкладство. В результате драки одного из них госпитализировали со сломанным носом, закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга. Помощница ректора учреждения сообщила, что Академия не приветствует никакого применения силы. Он добавила, что по факту инцидента будет организована внутренняя проверка.

В Уфе местный бизнесмен Рауф Габдуллин вместе с 20-летним сыном похитил и избил подростков, в суде он лишь частично признал свою вину. По его словам, пострадавшие сами провоцировали конфликт, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.