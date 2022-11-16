Источник назвал причины задержания замглавы Херсонской области Губаревой Источник: замглавы Херсонской области Губарева причастна к попытке захвата предприятий

Фото: k_gubareva/vk.com

Екатерина Губарева

Источник NEWS.ru, знакомый с ситуацией вокруг замглавы Херсонской области Екатерины Губаревой, рассказал, что ее задержание может быть связано с предположительно имевшей место попыткой «отжима предприятий» в регионе. Он заметил, что пока неясно, станет ли Губарева обвиняемой или свидетелем в уголовном деле.

Там подтянут в деле якобы попытки отжима предприятий. <...> История длится после февраля. <...> По сути, там не было российского законодательства, и только после референдума эта территория стала Российской Федерацией, — пояснил источник.

По его словам, в этой истории «нет тех, кто отстаивает интересы государства, выступая на белой стороне».

Пока неясно, как будет выстраиваться модель защиты и какой дадут ей статус. Может быть, она будет в статусе свидетеля, может быть, и в другом статусе, — отметил источник.

Ранее супруг замгубернатора Павел Губарев сообщил, что его жена перестала выходить на связь днем 15 ноября. Последнее место, где она была замечена, — это здание херсонского правительства в Геническе. Попытки дозвониться главе региона Владимиру Сальдо оказались безрезультатны.

Впоследствии источник ТАСС сообщил, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу о некоем экономическом преступлении, однако представитель МВД по Херсонской области официально не подтвердил и не опроверг это задержание.