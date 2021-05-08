Министр здравоохранения Омской области найден живым

https://static.news.ru/photo/0fb69c54-b16e-11eb-83a1-96000091f725_660.jpg Александр Мураховский Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Главу Минздрава Омской области Александра Мураховского, пропавшего на охоте, нашли живым. Супруга политика рассказала телеканалу «Дождь», что уже поговорила с мужем по телефону.

Женщина сообщила , что Мураховский пока «не понимает масштабов поиска». По её словам, министра сейчас транспортируют в населённый пункт Поспелово. Успешное завершение поисков политика осведомлённый источник подтвердил в беседе с ТАСС.

Александр Мураховский был главным врачом БСМП № 1 в Омске. Это отделение «прославилось» тем, что именно туда попал оппозиционер Алексей Навальный после инцидента с резким ухудшением здоровья. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.

Глава омского Минздрава отправился на охоту 7 мая. УМВД по региону 9 мая сообщило о его пропаже. Министра искали полицейские, росгвардейцы и волонтёры, в поисках был задействован вертолёт.