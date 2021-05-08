Министр здравоохранения Омской области найден живым

Главу Минздрава Омской области Александра Мураховского, пропавшего на охоте, нашли живым. Супруга политика рассказала телеканалу «Дождь», что уже поговорила с мужем по телефону.
Женщина
Александр Мураховский был главным врачом БСМП № 1 в Омске. Это отделение «прославилось» тем, что именно туда попал оппозиционер Алексей Навальный после инцидента с резким ухудшением здоровья. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.
Глава омского Минздрава отправился на охоту 7 мая. УМВД по региону 9 мая сообщило о его пропаже. Министра искали полицейские, росгвардейцы и волонтёры, в поисках был задействован вертолёт.