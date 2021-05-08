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Министр здравоохранения Омской области найден живым

11:48, 10 мая 2021
Александр Мураховский Александр Мураховский Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Главу Минздрава Омской области Александра Мураховского, пропавшего на охоте, нашли живым. Супруга политика рассказала телеканалу «Дождь», что уже поговорила с мужем по телефону.

Женщина сообщила, что Мураховский пока «не понимает масштабов поиска». По её словам, министра сейчас транспортируют в населённый пункт Поспелово. Успешное завершение поисков политика осведомлённый источник подтвердил в беседе с ТАСС.

Александр Мураховский был главным врачом БСМП № 1 в Омске. Это отделение «прославилось» тем, что именно туда попал оппозиционер Алексей Навальный после инцидента с резким ухудшением здоровья. 7 ноября 2020 года Мураховский стал новым министром здравоохранения Омской области.

Глава омского Минздрава отправился на охоту 7 мая. УМВД по региону 9 мая сообщило о его пропаже. Министра искали полицейские, росгвардейцы и волонтёры, в поисках был задействован вертолёт.

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