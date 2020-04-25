Источник: экс-главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий

Бывшего и.о. главы Пятигорска Льва Травнева задержали. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий.
Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе города,
Сотрудниками главка МВД по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Травнева по статье о превышении должностных полномочий, — говорится в сообщении.
Лев Травнев занял руководящий пост 17 апреля 2020 года. Через несколько дней он написал заявление об отставке по состоянию здоровья.
В январе 2018-го задержанный стал представителем губернатора Ставрополья в Кавказских Минеральных Водах. До этого он возглавлял Пятигорск 11 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции задержали «вора в законе» сразу после освобождения из колонии в Челябинской области. Он помещён под арест.
Мужчина подозревается в причастности к разбойным нападениям, которые были совершены в столичном регионе в 2014 и 2015 годах. По версии следствия, он курировал молдавские преступные группировки, которые были замешаны в этих и других противоправных деяниях.
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