Источник: экс-главу Пятигорска задержали по делу о превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/d3555a14-86ff-11ea-8561-fa163e074e61_660.jpg Лев Травнев Фото: pyatigorsk.org

Бывшего и.о. главы Пятигорска Льва Травнева задержали. По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий.

Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе города, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Сотрудниками главка МВД по СКФО возбуждено уголовное дело в отношении Травнева по статье о превышении должностных полномочий, — говорится в сообщении.

Лев Травнев занял руководящий пост 17 апреля 2020 года. Через несколько дней он написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

В январе 2018-го задержанный стал представителем губернатора Ставрополья в Кавказских Минеральных Водах. До этого он возглавлял Пятигорск 11 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции задержали «вора в законе» сразу после освобождения из колонии в Челябинской области. Он помещён под арест.

Мужчина подозревается в причастности к разбойным нападениям, которые были совершены в столичном регионе в 2014 и 2015 годах. По версии следствия, он курировал молдавские преступные группировки, которые были замешаны в этих и других противоправных деяниях.