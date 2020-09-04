Испытания вакцины от COVID-19 в Москве могут продлиться ещё полгода

https://static.news.ru/photo/7e6a6ade-ef4c-11ea-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса могут продлиться в Москве от двух до шести месяцев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы приступаем со следующей недели к большому исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев, — заявил в эфире Первого канала Собянин.

Массовая вакцинация от коронавируса, по его словам, начнётся уже в конце этого – начале следующего года.

Как писал NEWS.ru, третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Пострегистрационный этап испытаний препарата начался 25 августа. Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Она получила название «Спутник V». Препарат успешно прошёл два этапа клинических исследований на добровольцах. Сейчас началась следующая их стадия, участие в которой должны принять около 40 тысяч человек.

В России сейчас рассматриваются или уже получили разрешение на исследование пять вакцин. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, среди этих вакцин есть препараты, разработанные институтом Чумакова и центром «Вектор».