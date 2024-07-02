МЧС показало спасенного из полыхающей квартиры кота Пермские огнеборцы спасли восемь человек и кота при пожаре в многоэтажке

Фото: t.me/mchs_official*

Огнеборцы спасли из полыхающей в Перми квартиры двух человек и кота. Кроме того, из подъезда эвакуировали еще шесть человек, в том числе ребенка и инвалида, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. Также ведомство опубликовало видео с выезда с первой минуты после сообщения о возгорании до осмотра места происшествия после тушения.

В ведомстве отметили, что возгорание площадью 10 квадратных метров в квартире на четвертом этаже тушили 25 специалистов на семи машинах. Пострадала одна женщина — ее госпитализировали. На видео попал спасенный из квартиры кот. Животное очень испугалось. Его спасатели передали в руки соседу.

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