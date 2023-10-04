Испорченный ковер обошелся химчистке более чем в 700 тысяч рублей Испорченный ковер обошелся химчистке в Петербурге более чем в 700 тысяч рублей

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В Санкт-Петербурге Выборгский районный суд обязал химчистку выплатить местной жительнице 429 тысяч рублей за испорченный ковер, сообщили «МК в Питере» в пресс-службе городских судов. Также предприятию придется оплатить судебные расходы, с которыми общая сумма взыскания составила 714 тысяч рублей.

Как пишет издание, жительница Петербурга принесла в химчистку свой ковер ручной работы стоимостью 200 тысяч рублей. За услуги по его очистке хозяйка отдала 846 рублей. Когда ковер ей вернули, оказалось, что краска на изделии вымылась, а ворс стал ломким.

Женщина обратилась с испорченной вещью в суд. Экспертиза подтвердила, что услуга была оказана некачественно. Компанию обязали компенсировать клиенту стоимость ковра в двойном размере.

Ранее жительница Красноярска обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на мастера по наращиванию ресниц, случайно залившего ей глаза клеем. Клиентка была недовольна длительностью выполнения процедуры и попросила мастера снять все наращенные ресницы. В ответ девушка сказала, что нанесет на глаза специальное средство, однако вместо этого она покрыла их слоем клея. Предполагается, что мастер перепутала флаконы. Пострадавшая была госпитализирована, врачи диагностировали у нее ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.