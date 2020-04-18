Использование каршеринга в Москве и Подмосковье приостановлено до 1 мая

https://static.news.ru/photo/0c2bace6-8172-11ea-9182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил временные ограничения в столице в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По-прежнему будет действовать пропускной режим и не работать каршеринг. Для контроля будут использоваться камеры фиксаций ПДД. Автомобили, не включенные в пропуска, автоматически приравниваются к нарушителям, их владельцы получат штрафы.

Ограничение на использование каршеринга продлено до 1 мая также в Подмосковье.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в общественном транспорте с 22 апреля нельзя будет пользоваться одноразовыми билетами на транспорт. Вместо них нужно применять карты «Тройка», «Стрелка», месячный проездной билет, социальную карту москвича или жителя Подмосковья.

NEWS.ru писал, что в Москве могут ужесточить ограничительные меры, если количество нарушений со стороны граждан и предприятий увеличится. Об этом заявлял Сергей Собянин.

В России зафиксировано 36 793 случая заболевания коронавирусом, из них 4785 — за последние сутки, 3057 человек выздоровели, 313 скончались. В Москве 20 754 заболевших, 1679 выздоровели, 148 умерли.

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