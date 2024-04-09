Испания позарилась на петербургскую квартиру, но осталась ни с чем Суд в Петербурге отказался передавать Испании завещанную ей квартиру

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Королевство Испания не смогло отсудить петербургскую квартиру, оставленную ей в наследство местной жительницей, которая умерла в 2009 году, сообщает «Фонтанка». Женщина указала в составленном в 2007 году завещании, что требует передать ее квартиру в доход Королевству. Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону прокурора, который требовал признать завещание петербурженки недействительным и передать недвижимость в собственность города.

Отмечается, что администрация Невского района Северной столицы пыталась заполучить в собственность квартиру ушедшей из жизни петербурженки с 2021 года. Тогда нотариус воспрепятствовал ее намерениям из-за наличия завещания. Но в 2022 году заполучить недвижимость не смогло и Генконсульство Испании. Нотариус ответил им, что упущены сроки вступления в наследство.

Консульство тщетно пыталось восстановить срок для наследования. В диппредставительстве отмечали, что ответчик не знал о решении петербурженки.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что лица, чьи законные права или интересы нарушены завещанием, могут обратиться в суд с иском о признании документа недействительным. По ее словам, процедура возможна только после открытия наследства.