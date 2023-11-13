Искусственный интеллект взяли на работу в больницу Бурятии В больнице Бурятии начал работу «Электронный клинический фармаколог»

Фото: vk.com/rkbsemashko

В больницу Бурятии взяли на работу искусственный интеллект, программа «Электронный клинический фармаколог», разработанная на принципах нейросети, будет помогать врачам Республиканской клинической больницы имени Семашко в Улан-Удэ, пишет «МК в Бурятии». Основные задачи программы: оценивать рациональность назначения препаратов и устанавливать их совместимость.

«Электронный клинический фармаколог» способствует уменьшению врачебных ошибок и осложнений в клинической практике, — уточнили в медицинском учреждении.

После интеграции в медицинскую информационную систему искусственного интеллекта программа в фоновом режиме контролирует назначения лекарств пациентам и выдает рекомендации врачам. Кроме того, сервис позволит составлять отчеты по выбранным параметрам и проводить фармакоэкономический анализ. Это поможет контролировать закупку и расход лекарственных препаратов.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко ранее рассказал, что работу врачей планируется оптимизировать. По его словам, сэкономить время медицинского персонала можно с помощью внедрения информационных систем, правильной организации регистратур, маршрутов пациентов и внутреннего устройства кабинетов.