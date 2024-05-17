«Искандер» поразил скопление бронетехники ВСУ МО: расчет «Искандера» уничтожил поставленную Западом бронетехнику

Фото: Минобороны РФ

В зоне ответственности группировки войск «Запад» расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожил скопление техники Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Речь идет о бронемашинах, поставленных Киеву западными партнерами.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» группировки войск «Запад» нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, — уточнили в военном ведомстве.

По словам начальника расчета «Искандера» с позывным Медведь, комплекс прост в эксплуатации и весьма эффективен. Бойцы добились высокой слаженности за счет большого количества тренировок, добавил военнослужащий.

При постановке задачи до пуска проходит менее пяти минут. После пуска мы покидаем стартовую позицию и выезжаем на техническую, — сказал он.

Ранее сообщалось об уничтожении «Искандером» командного пункта ВСУ в Харьковской области. Ракетчики также ликвидировали склад боеприпасов и до 50 человек личного состава.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России после продвижения на Харьковском направлении начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Военнослужащие пытаются пресечь попытки ВСУ обстреливать Курскую и Брянскую области, пояснил он.