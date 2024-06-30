«Искандер-М» разнес место разгрузки эшелона ВСУ в зоне СВО МО РФ: «Искандер-М» поразил место разгрузки эшелона ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Расчет ракетного комплекса «Искандер-М» армии России нанес точный удар по месту разгрузки эшелона с военной техникой ВСУ, передала пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, обстрел был совершен у Украинки в Запорожской области.

В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, бронетранспортеры М-113 производства США, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другой грузовой автомобильный транспорт. Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением БПЛА «Суперкам», — следует из сообщения.

Ранее Минобороны РФ информировало, что ВС России с помощью ОТРК «Искандер-М» поразили в зоне проведения СВО ангар ВСУ, в котором базировались американская пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 А1 MLRS. Российской армии удалось уничтожить личный состав, MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие авто с боекомплектом, находящиеся в ангаре.

До этого бойцы Вооруженных сил РФ в зоне СВО прицельными ударами ликвидировали две гусеничные бронированные машины Bradley ВСУ, объявил военный корреспондент Андрей Руденко. По его данным, в боевых машинах находился десант противника.