«Исчезла удавка неопределенности»: Ходаковский о признании ДНР и ЛНР Ходаковский: политика России стала прямолинейной после признания ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Признание независимости ДНР и ЛНР спустя восемь лет конфликта в Донбассе избавило Россию от неопределенности и сделало ее политику более прямолинейной, написал в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, все эти годы он пытался донести, что попытки вернуть Донецк и Луганск в политическое поле Украины обречены на провал.

Когда по аэродромной инфраструктуре Украины полетели ракеты — это было как избавление. Ракеты от нас и по нам летят до сих пор, но исчезла эта удавка неопределенности, а петля бесконечности превратилась в прямую линию, конец которой стал различаться в тумане. И хотя мы ещё отправляем газ в Европу по украинскому трубопроводу — политика России в целом превратилась в более-менее прямую линию. Как это многим не нравится! Как это грубо и неизящно! Но хождение кругами никуда бы нас не привело, — написал Ходаковский.

По его словам, восемь лет неопределенности подвели Донбасс к тому состоянию, когда «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Ходаковский подчеркнул, что никто не помышлял о том, чтобы «поднять руки» перед Киевом. Напротив, хотелось «последнего настоящего боя», утверждает он.

Замглавы Росгвардии в ДНР рассказал, в 2004 году, перед началом «оранжевой революции», два тура находился в ЦИК, наблюдая все процессы изнутри. По его мнению, победа Виктора Ющенко в третьем туре президентских выборов стала возможной в том числе потому, что у проигравшего тогда кандидата Виктора Януковича не хватило сторонников для внушительного перевеса.

Украина к тому времени уже стала значительно прозападной, а спустя 10 лет, да еще после дурманящего Майдана, рассчитывать на то, что можно было бы политическим путем переиграть сложившуюся в Украине ситуацию, было верхом недальновидности, — констатировал он.

Ранее Ходаковский заявил, что страны Запада нагнетают истерику об угрозе со стороны России, готовясь к наращиванию военного потенциала. При этом он выразил уверенность, что Россия никогда не станет первой применять ядерное оружие.