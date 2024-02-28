Жителя Иркутска отправят в тюрьму за сожжение экс-супруги Жителя Иркутска приговорили к 20 годам тюрьмы за сожжение бывшей жены

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Жителю Иркутска, который сжег бывшую жену в магазине, вынесли приговор, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу судов Иркутской области. Обвиняемого приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием пяти лет наказания в тюрьме. Оставшийся срок он проведет в колонии особого режима.

Кроме убийства бывшей супруги, мужчина нанес материальный ущерб владельцу магазина, — уточнили в прокуратуре.

В мае 2023 года экс-супруг пришел с канистрой бензина в табачный павильон, где работала его 37-летняя бывшая жена. Он вылил горючее на женщину и поджег. Ее охватил огонь, а в самом магазине начался пожар. Пострадавшая получила серьезные травмы, она скончалась в больнице. Сам мужчина также получил травмы, его госпитализировали. Все время лечения у его палаты дежурил наряд полиции.

В селе Сива Пермского края 45-летний мужчина ранее убил бывшую супругу, являющуюся матерью пятерых детей. Он подкараулил ее возле машины на улице и четыре раза ударил ножом. Врачи не смогли спасти 42-летнюю женщину, она скончалась от полученных ранений. Дети, младшему из которых всего два года, остались без родителей. Опеку над ними взял старший 20-летний сын.