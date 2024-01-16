Иркутянин планировал налет на оружейный магазин и массовый расстрел SHOT: под Иркутском задержали планировавшего массовый расстрел мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Иркутской области 19-летнего местного жителя, которого подозревают в подготовке массового расстрела, сообщает Telegram-канал SHOT. Перед этим он собирался устроить налет на оружейный магазин, чтобы добыть орудие для расправы.

По данным канала, молодой человек собирался осуществить задуманное 28 ноября в одном из общественных мест Железногорска-Илимского. Задержанный нигде не работал и не учился, однако активно искал в Сети информацию об убийствах. В ходе обысков дома у юноши нашли молоток, поясной патронташ и очки с красными линзами.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы по данной статье.

В Кукморском районе Татарстана полиция ранее задержала подростка, который собирал сведения о способах совершения убийств школьников. Дома у 15-летнего подростка нашли перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным планом расправы над одноклассниками. Кроме того, подозреваемый изучал информацию об изготовлении взрывного устройства. Один из учеников местной школы рассказал, что юноша мог решиться на такой шаг из-за травли со стороны сверстников.