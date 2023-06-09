Иркутянин может избежать наказания за убийство полуторагодовалого пасынка

Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Ирктской области 23-летний житель Куйтунского района может избежать наказания за убийство полуторогодовалого пасынка. Подозреваемый признал свою вину и показал, как все произошло. Тогда ему была назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, результаты которой показали, что мужчина невменяемый. Во время убийства он не осознавал, что делает, рассказали сотрудники СУ СКР по Иркутской области KP.RU.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой постановлением о применении медицинских мер принудительного характера направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела по факту убийства малолетнего было завершено. По данным следствия, отчим пять раз ударил ребенка головой об стену. Мальчик получил черепно-мозговую травму, побои оказались не совместимы с жизнью.

В марте в Омской области суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнюю женщину, насмерть избившую трехмесячного сына на глазах у его отца. На момент совершения преступления осужденная была пьяной. Женщина несколько раз ударила младенца головой об пол, из-за полученной черепно-мозговой травмы он умер.