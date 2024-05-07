Иркутского таможенника отправят в колонию за взятку в 50 тысяч рублей В Иркутске замначальника таможенного поста приговорили к колонии строгого режима

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Иркутске замначальника Нижнеудинского таможенного поста приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятку в 50 тысяч рублей, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на Telegram-канал «Суды 38». По данным издания, мужчину также обязали выплатить штраф размером 10 млн рублей.

Следователи выяснили, что во время работы замначальника Нижнеудинского таможенного поста осужденный знал об экспорте ООО пиломатериалов в Китай. Получив часть взятки в 50 тысяч рублей, он закрыл глаза на таможенный контроль и включение товара в группу риска в интересах ООО, — говорится в сообщении.

Оперативники ФСБ по Иркутской области выявили нарушение закона, но осужденный вину не признал. Мужчина также не сможет занимать посты в государственных органах в течение пяти лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

Ранее Перовский районный суд Москвы приговорил бывшего начальника ОМВД по Новогиреево Владимира Пюреева к семи годам в исправительной колонии строгого режима. Уточняется, что также был осужден участковый отдела Андрей Мирошниченко. Мирошниченко признали виновным по статье «Посредничество во взяточничестве». Пюреев также лишается права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок в три года.