Иркутским школьникам продлили каникулы из-за плохой эпидситуации в регионе

Руководство Иркутской области решило продлить каникулы для школьников региона. Этот шаг властей коснётся жителей восьми муниципалитетов региона, в том числе и самого областного центра. Занятия будут отменены до 14 ноября. Такие действия связаны с ростом заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

На каникулах останутся школьники Иркутска, Ангарского городского округа, городов Братска, Свирска, Усолье-Сибирское, Черемхово, Усть-Илимск, Жигаловского района. Каникулы также продлены для школьников поселков Усть-Ордынский и Новонукутский. Частным образовательным организациям, расположенным на территории данных муниципальных образований, также рекомендовано принять решения о продлении каникул до 14 ноября 2021 года, - говорится в сообщении.

Кроме того, в числе рекомендаций властей есть и пожелания для работодателей. Их попросили рассмотреть перевод на время каникул сотрудников с детьми, учащимися в начальных классах, на удалённую работу. А если это невозможно, предоставить им на данный период оплачиваемые отпуска. Также до 14 ноября несовершеннолетним региона запрещается посещение торговых центров без сопровождения взрослых. Основной задачей является минимизация контактов детей во время каникул.

Ситуация с распространением СOVID -19 на территории региона остаётся сложной. Дети стали болеть чаще и тяжелее. На 6 ноября на лечении находится больше 3 тысяч детей, из них более 100 человек - в больницах. При этом около 800 детей заболели в период с 1 ноября. Это очень большой прирост, - привели в пресс-службе слова губернатора региона Игоря Кобзева.

Ранее сообщалось, что для несовершеннолетних создана отечественная вакцина на базе широко известной «Спутник V». По словам главы российского Минздрава, экспертиза препарата находится в завершающей стадии.