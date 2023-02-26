Иркутский губернатор обратился в прокуратуру после жалоб мобилизованных Иркутский губернатор Кобзев: пожаловавшихся мобилизованных переведут в другую часть

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram-канале, что обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, служащих в 1439-м полку, о том, что их отправили штурмовать укрепрайон в Авдеевке без поддержки. По словам главы региона, солдат переведут в другую воинскую часть. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы, и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле, — написал Кобзев.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчины в камуфляже представились мобилизованными из Иркутской области и заявили о том, что их отправили штурмовать укрепрайон в Авдеевке без какой-либо поддержки, артиллерии и связи. Минобороны России не комментировало это видео.

До этого пресс-секретарь губернатора Калининградской области Антона Алиханова Дмитрий Лысков ответил на обращение мобилизованных и попросил военное командование разобраться в ситуации. В Сети появилось видео, на котором мужчины в камуфляже и балаклавах представились мобилизованными из Калининградской области и сообщили, что их без оформления военных билетов «передали полностью в распоряжение ДНР» и «переименовали в пехоту». По словам одного из них, бойцы не отказываются от выполнения задач, но не подготовлены к штурму и уже понесли потери. Минобороны России также не комментировало эту информацию.