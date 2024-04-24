Иркутские врачи спасли ребенка, который проглотил строительный крючок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске спасли мальчика, который проглотил строительный крючок, рассказала «КП-Иркутск» дежурный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Евгения Ощерина. По ее словам, после операции ребенка направили в хирургическое отделение.

К врачам с жалобой на инородное тело в пищеводе ребенка обратились родители восьмилетнего мальчика, отметила медик. После рентгена, который показал строительный крючок в организме пациента, мальчика отправили на эндоскопию. Такое обследование позволяет с помощью специальных камер зафиксировать все, что происходит в органах человека.

Удаляли строительный крючок под наркозом. После этого мальчика передали под наблюдение специалистов в хирургическом отделении, — поделилась врач.

Ранее медики в подмосковном Раменском спасли жизнь годовалой девочке, которая проглотила магнитный конструктор. Как отмечается, мать привезла ребенка в больницу с жалобами на сильную боль в животе. Рентген показал, что в желудке малышки находились четыре шарика.

До этого московские врачи спасли девочку, которая проглотила 36 магнитных шариков. Она поступила в больницу с жалобами на боль в животе, рвоту и вялость. После операции девочку выписали.